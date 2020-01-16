Главная Новости
16 января • обновлено в 16:09
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Электротранспорт

Toyota займется созданием уникальных электрических аэротакси

465
Читать материал на украинском

Компания Toyota инвестирует $394 млн в создание электрических аэротакси Series C на территории американского штата Калифорния.

Об этом сообщает Bloomberg. Авторы отмечают, что отличительной особенностью транспорта станет возможность совершать вертикальный взлет и посадку.

Toyota займется созданием уникальных электрических аэротакси

bloomberg.com

Новости
Заменит Uber: в США впервые испытали летающее такси

По информации представителей японского автопроизводителя, для работы над рабочим прототипом было подписано соглашение с американской компанией Joby Aviation. Американские инженеры в свою очередь показали изображение прототипа Series C, который выглядит, как дрон с шестью пропеллерами.

На данный момент детальная информация о технических параметрах аэротакси отсутствует. Известно, что на одном заряде аэротакси Series C сможет пролететь порядка 240 км. При этом максимальная скорость, которую сможет развить транспортное средство, будет ограничена 320 км/ч.

"Воздушные перевозки были долгосрочной целью для Toyota. Сейчас мы продолжаем нашу работу в автомобильном бизнесе, однако наш взор уже устремлен в небо. Решая задачу авиаперевозок вместе с Joby, новатором в создании аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой, мы раскрываем революционный потенциал будущего индустрии перевозок", – заявил президент и главный исполнительный директор Toyota Акио Тойода.

Мощность такси позволит поднимать на борт четырех пассажиров. Это выгодно отличает продукт Toyota и Joby Aviation от ближайших соперников, аэротакси которых способно перевозить одного пассажира без участия пилота, отмечает издание.

Общая сумма вложений в проект создания транспортного средства наряду с другими инвесторами составит $720 млн. В списках инвесторов также заявлены Intel Capital, Capricorn Investment Group, JetBlue Technology Ventures и SPARX Group.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Германии провели испытания пятиместного электрического самолета Lilium Jet.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Электротранспорт" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
США
Тег
Green Oboz
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги