Toyota займется созданием уникальных электрических аэротакси

Компания Toyota инвестирует $394 млн в создание электрических аэротакси Series C на территории американского штата Калифорния.

Об этом сообщает Bloomberg. Авторы отмечают, что отличительной особенностью транспорта станет возможность совершать вертикальный взлет и посадку.

bloomberg.com

По информации представителей японского автопроизводителя, для работы над рабочим прототипом было подписано соглашение с американской компанией Joby Aviation. Американские инженеры в свою очередь показали изображение прототипа Series C, который выглядит, как дрон с шестью пропеллерами.

На данный момент детальная информация о технических параметрах аэротакси отсутствует. Известно, что на одном заряде аэротакси Series C сможет пролететь порядка 240 км. При этом максимальная скорость, которую сможет развить транспортное средство, будет ограничена 320 км/ч.

"Воздушные перевозки были долгосрочной целью для Toyota. Сейчас мы продолжаем нашу работу в автомобильном бизнесе, однако наш взор уже устремлен в небо. Решая задачу авиаперевозок вместе с Joby, новатором в создании аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой, мы раскрываем революционный потенциал будущего индустрии перевозок", – заявил президент и главный исполнительный директор Toyota Акио Тойода.

Мощность такси позволит поднимать на борт четырех пассажиров. Это выгодно отличает продукт Toyota и Joby Aviation от ближайших соперников, аэротакси которых способно перевозить одного пассажира без участия пилота, отмечает издание.

Общая сумма вложений в проект создания транспортного средства наряду с другими инвесторами составит $720 млн. В списках инвесторов также заявлены Intel Capital, Capricorn Investment Group, JetBlue Technology Ventures и SPARX Group.

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