Toyota займеться створенням унікальних електричних аеротаксі

Компанія Toyota інвестує $394 млн у створення електричних аеротаксі Series C на території американського штату Каліфорнія.

Про це повідомляє Bloomberg. Автори відзначають, що характерною рисою транспорту стане можливість здійснювати вертикальний зліт і посадку.

bloomberg.com

За інформацією представників японського автовиробника, для роботи над робочим прототипом було підписано угоду з американською компанією Joby Aviation. Американські інженери в свою чергу показали зображення прототипу Series C, який виглядає, як дрон з шістьма пропелерами.

На даний момент детальна інформація про технічні параметри аеротаксі відсутня. Відомо, що на одному заряді аеротаксі Series C зможе пролетіти близько 240 км. При цьому максимальна швидкість, яку зможе розвинути транспортний засіб, буде обмежена 320 км/год.

"Повітряні перевезення були довгостроковою метою для Toyota. Зараз ми продовжуємо нашу роботу в автомобільному бізнесі, проте наш погляд вже спрямований у небо. Вирішуючи задачу авіаперевезень разом з Joby, новатором у створенні аеротаксі з вертикальним зльотом і посадкою, ми розкриваємо революційний потенціал майбутнього індустрії перевезень", – заявив президент і головний виконавчий директор Toyota Акіо Тойода.

Потужність таксі дозволить піднімати на борт чотирьох пасажирів. Це вигідно відрізняє продукт Toyota і Joby Aviation від найближчих суперників, аеротаксі яких здатне перевозити одного пасажира без участі пілота, відзначає видання.

Загальна сума інвестицій в проект створення транспортного засобу поряд з іншими інвесторами складе $720 млн. У списках інвесторів також заявлені Intel Capital, Capricorn Investment Group, JetBlue Technology Ventures і SPARX Group.

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