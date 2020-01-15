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15 січня • оновлено в 18:31
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Tesla вирішила кардинально оновити свої преміальні електромобілі

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Компанія Tesla створила акумулятор ємністю 85 кВт*год для електромобілів Model S і Model X.

Про це повідомляє Electrek. Автори видання відзначають, що поки не ясно, чи буде він призначений для заміни старих батарей, або з'явиться в якості опції для нових авто.

Електромобілі Tesla Model X і Model S

Електромобілі Tesla Model X і Model S

slashgear.com

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У минулому Tesla пропонувала для свого флагманського седана Model S кілька типів батарей ємністю дот 60 до 90 кВт*год. Починаючи з 2019 року компанія почала пропонувати тільки один тип акумулятора як для Model S, так і для Model X: 100 кВт*год.

Акумулятор нового типу вже з'явився в загальнодоступному каталозі запчастин компанії. Один з власників електромобіля Tesla заявив, що хотів замінити свій старий акумулятор через помилку, і отримав нову батарею ємністю 85 кВт*год.

"На мій подив, тепер у мене нова батарея з зарядом ~ 92%, що становить 265 миль, а згідно з додатком 100% – це 288 миль. Спочатку я думав, що отримав блок 90 кВт*год в якості заміни, але коли я його підняв, на етикетці батареї показана деталь з 85 кВт* од, 350 В постійного струму (в порівнянні зі старим блоком 400 В постійного струму)", – повідомив здивований власник.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що найближчим часом в електромобілях Tesla з'явиться функція звернення до пішоходів.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
США
Теги
Tesla Green Oboz електромобілі
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