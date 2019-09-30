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30 вересня • оновлено в 19:03
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Tesla поставила новий рекорд за кількістю проданих авто

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Компанія Tesla змогла "відвоювати" 22% ринку електромобілів в Європі, з показником реєстрацій в 46 тис. зареєстрованих авто марки Tesla Model 3.

Про це в Twitter повідомляє галузевий аналітик Матіас Шмідт. Останній місяць кожного кварталу традиційної забезпечує концерну кращі продажі, так що розрив може збільшитися ще більше, зазначає експерт.

Tesla поставила новий рекорд за кількістю проданих авто

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За його даними, продажі пасажирських електромобілів в Західній Європі стрімко збільшуються, досягнувши більш ніж 80% зростання за перші вісім місяців цього року. Крім того, Tesla як бренд переважає над іншими виробниками, навіть якщо врахувати гібридні авто.

Аналітик зазначає, що за показником загального числа реєстрацій електрокарів Tesla з її 55 тис. зареєстрованих авто залишається лідером. Крім того, тенденції продажів говорять про те, що Tesla і надалі залишиться на вершині рейтингу.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що у Tesla з'явився найсильніший конкурент, через що електрокар Маска поступився позицію лідера.

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Тема
Електротранспорт
Тег
електромобілі
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