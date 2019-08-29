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Tesla демпінгує: страховка від Ілона Маска буде на 20% дешевше, ніж у конкурентів

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Компанія Tesla оголосила про запуск страхової послуги – Tesla Insurance. Компанія Ілона Маска пропонує клієнтам страховку за ставками нижче ринкових на 20%, а іноді і на 30%.

Про це компанія написала в своєму офіційному блозі. Tesla Insurance пропонує комплексне покриття і управління претензіями для підтримки клієнтів в Каліфорнії, говориться в повідомленні. У майбутньому географія послуги страхування пошириться і на інші штати.

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Страховка поки доступна клієнтам у Каліфорнії

Страховка поки доступна клієнтам у Каліфорнії

Tesla

Оскільки компанія краще за інших знає свої автомобілі, Tesla Insurance може використовувати передові технології, безпеку та справність свого транспорту, щоб забезпечити страхування дешевше.

Власники Tesla можу купити поліс за одну хвилину через інтернет. Розцінки можна запросити до покупки машини, після того, як їй буде присвоєно ідентифікатор VIN.

Раніше OBOZREVATEL передавав, що Tesla оголосила про старт продажів електромобілів в Східній Європі. Першими країнами стануть Угорщина, Польща, Румунія і Словенія.

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Теми
електрокари Життя в стилі еко
Місце
США
Теги
електромобілі Green Oboz
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