Електрокари зможуть постачати енергію до будівель: у США зробили технологічний прорив

Іспанська компанія Wallbox в США показала двонаправлений зарядний пристрій Quasar для електромобілів, який можна встановлювати на території квартир і приватних будинків.

Портативна станція дозволяє при необхідності повертати назад в мережу енергію з акумулятора електрокара, пише Electrek. Компактний пристрій показали під час виставки Consumer Electronic Show (CES) в Лас-Вегасі.

Двонаправлений зарядний пристрій Quasar для електромобілів engadget.com

Керівництво Wallbox запевняє, що створена ними станція Quasar є першою в світі, яку можна встановити на території приватного будинку. Раніше аналогічні проекти вже показували великі компанії на кшталт Toyota, однак їх продукти призначалися для промислового використання в якості публічних зарядних станцій загального користування.

Quasar дозволяє використовувати батарею електрокара в якості зовнішнього джерела енергії, причому чим більше буде ємність акумулятора, тим більше енергії зможе отримати власник. Розробники стверджують, що батарея Nissan Leaf потужністю 60 кВт*год може запропонувати таку ж потужність, що і чотири акумулятора Tesla Powerwall. Цього буде достатньо, щоб підтримувати звичайний будинок протягом декількох днів.

Зарядний пристрій Quasar для електромобілів від компанії Wallbox engadget.com

Глава компанії Wallbox Дуглас Альфаро, який раніше протягом декількох років працював в компанії Tesla, де займався питаннями зарядних станцій компанії Supercharger, стверджує, що їх пристрій особливо оцінять жителі жарких районів, де часом трапляються перебої з електрикою через велику кількость кондиціонерів. Крім того, в компанії обіцяють субсидувати покупців зарядних станцій в США.

"Отримана завдяки використанню Quasar енергія з акумулятора електромобіля може бути використана для побутових приладів або навіть повторного заряду електрокарів. Функціонал, який отримають власники Quasar, складно переоцінити, проте на даний момент невідомо, коли компанія може почати серійний продаж зарядної станції", – зазначає видання .

В майбутньому Wallbox планує продавати свої станції за ціною від $4 тис, проте нагадують, що продукт не з'явиться на ринку, поки не пройде повний цикл тестування.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Україні з'являться надпотужні зарядні станції Tesla Supercharger.

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