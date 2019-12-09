Понад 90% секонд-хенд: розкрився нюанс буму електрокарів в Україні

В Україні ринок електромобілів все ще складається з уживаних автівок, незважаючи на те, що в 2019 році до країни було ввезено приблизно 6958 електрокарів.

Про це повідомляє видання "УкрАвтоПром". Автори зазначають, що з них 6453 – легкові, і приблизно 505 – комерційні.

Вживані електромобілі currentautomotive.com

"За рік попит на легкові електромобілі виріс на 34%, а комерційні – на 62%. В реєстраціях легкових авто на електротязі частка секонд-хенду склала 92%, а в частині комерційних ще більше – 96%", – стверджує видання.

Водночас найпопулярнішим легковим електромобілем в Україні залишається Nissan Leaf. За 11 місяців 2019 року 3030 машин цієї моделі поповнили автопарк країни.

Також до переліку 10 найбільш популярних електромобілів (зі значним відставанням від лідера рейтингу) потрапили наступні моделі:

Tesla Model S – 552 шт.;

VW E-Golf – 325 шт.;

BMW i3 – 322 шт.;

Fiat 500е – 293 шт.;

Renault T Zoe – 272 шт.;

Chevrolet Bolt – 232 шт.;

Mercedes-Benz B-Class Electric Drive – 228 шт.;

Tesla Model3 – 209 шт.;

Tesla Model X – 204 шт.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в 2019 році середні ціни на літій-іонні батареї для електрокарів в середньому знизилися приблизно до $156 за 1 кВт/год, що приблизно на 87% нижче, ніж у 2010 році.

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