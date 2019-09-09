Популярні виробники авто інвестували в масштабний проект: що придумали

Корпорації Kia і Hundai інвестували кошти в масштабну європейську мережу зарядних станцій Ionity, яка була заснована компаніями BMW, Daimler, Ford і Volkswagen у 2017 році.

Про це повідомляє видання GreenCarCongress, зазначаючи, що компанії з Кореї вже отримали рівну частку в підприємстві як партнери-засновники.

Зарядна станція Ionity electrive.com

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Нині проект Ionity запустив вже майже 140 зарядних станцій по всій Європі, і готує до відкриття ще 50. Водночас зарядні станції Ionity відрізняються високою потужністю в 350 кВт і найпоширенішою зарядною системою Combined Charging System, яка підходить для більшості електромобілів.

До 2020 року в Ionity планують розширити свою мережу до 400 зарядних станцій і встановити їх на відстані 120 км одна від одної на головних автомагістралях Європи.

Рішення приєднатися до цієї мережі забезпечить розширення переваги для європейських клієнтів Kia і Hyundai, вважають у компаніях.

Починаючи з 2021 року електромобілі Kia і Hyundai будуть оснащуватися системами зарядки 800 В, щоб забезпечити максимальну потужність під час використання нагнітачів Ionity.

Клієнти зможуть використовувати високопродуктивні обчислювальні станції Ionity, які оснащені цифровими варіантами оплати, щоб спростити процес зарядки.

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