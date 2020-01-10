Panasonic создала необычный электромобиль, который поможет спасать жизни

Компания Panasonic совместно с производителем грузовиков Tropos Motors показали в США компактную электрическую пожарную машину.

Разработчики утверждают, что их детище обладает полноценным функционалом, который не уступает полноформатной пожарной машине, пишет AutoBlog. Новинку показали во время выставки Consumer Electronic Show (CES) в Лас-Вегасе.

Пожарная машина от Panasonic и Tropos Motors autoblog.com

Несущую платформу для электромобиля создала компания Tropos Motors, при этом Panasonic работала над созданием электрической начинки. В пресс-службе компании отдельно отмечают, что авто снабжено специальной системой отслеживания чрезвычайных ситуаций, доступ к которой предоставлен при помощи планшета Toughpad FZ-G1.

Благодаря своим размерам, грузовик можно парковать в помещениях небольших размеров, например, в бытовых гаражах. Также размеры авто позволят ему передвигаться по бездорожью или заезжать на территорию торговых центров, отмечает издание.

Также пожарная машина получила систему безопасности OneConnectSM, которая защищает автомобиль от взлома. Функционал системы позволяет контролировать состояние аккумуляторов авто и статус установленных пожарных модулей.

Инженеры уверяют, что показанный на выставке автомобиль по своей функциональности не уступает полноразмерным пожарным машинам, несмотря на отсутствие информации о силовой установке или емкости аккумуляторов. При этом стоимость электрического авто может составить порядка $50 тыс., что в несколько раз меньше цены обычной пожарной машины.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Нидерландах пожарная служба Амстердама начала тестирование гибридного электромобиля.

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