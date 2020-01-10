Panasonic створила незвичайний електромобіль, який допоможе рятувати життя

Компанія Panasonic спільно з виробником вантажівок Tropos Motors показали в США компактну електричну пожежну машину.

Розробники стверджують, що їх дітище володіє повноцінним функціоналом, який не поступається повноформатній пожежній машині, пише AutoBlog. Новинку показали під час виставки Consumer Electronic Show (CES) в Лас-Вегасі.

Пожежна машина від Panasonic і Tropos Motors autoblog.com

Несучу платформу для електромобіля створила компанія Tropos Motors, при цьому Panasonic працювала над створенням електричної начинки. У пресслужбі компанії окремо відзначають, що авто оснащене спеціальною системою відстеження надзвичайних ситуацій, доступ до якої надано за допомогою планшета Toughpad FZ-G1.

Завдяки своїм розмірам, вантажівку можна паркувати в приміщеннях невеликих розмірів, наприклад, в побутових гаражах. Також розміри авто дозволять йому пересуватися по бездоріжжю або заїжджати на територію торгових центрів, зазначає видання.

Також пожежна машина отримала систему безпеки OneConnectSM, яка захищає автомобіль від злому. Функціонал системи дозволяє контролювати стан акумуляторів авто і статус встановлених пожежних модулів.

Інженери запевняють, що показаний на виставці автомобіль за своєю функціональністю не поступається повнорозмірним пожежним машинам, незважаючи на відсутність інформації про силову установку або ємність акумуляторів. При цьому вартість електричного авто може скласти близько $ 50 тис., що в кілька разів менше ціни звичайної пожежної машини.

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