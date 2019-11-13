Новий завод Tesla в Європі: Маск вибрав місто для побудови Gigafactory 4

Глава компанії Tesla Ілон Маск заявив, що планує побудувати новий завод компанії в околицях Берліна в Німеччині.

Про це бізнесмен повідомив в Twitter. Відзначимо, що нова фабрика компанії буде називатися Gigafactory 4. Попередня Gigafactory була побудована в Шанхаї.

Відкриття Gigafactory в Шанхаї hnonline.sk

На Gigafactory 4 планується виробляти автомобілі, акумулятори та силові агрегати для Tesla. При цьому сама фабрика буде побудована близько нового аеропорту BER (Берлін-Бранденбург) в Німеччині.

"Будуть робити акумулятори, силові агрегати і авто, починаючи з моделі Y", – повідомив Маск.

Will build batteries, powertrains & vehicles, starting with Model Y - Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2019

Раніше Ілон Маск кілька разів згадував будівництво заводу в Європі, на якому будуть виробляти електрокари моделей 3 і Y.

"Ми плануємо докласти всіх зусиль, щоб найближчим часом завершити процес вибору майданчика для будівництва Gigafactory Europe. В даний момент обговорення цього питання знаходиться на завершальній стадії, і вибір буде зроблений до кінця 2019 року", – говорилося в заяві компанії.

Під час пошуків місця для будівництва заводу представники компанії їздили до Нижньої Саксонії, де відвідали кілька міст. Сам Ілон Маск відзначав, що найімовірніше фабрика з'явиться на кордоні Німеччини і Франції.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що котирування акцій компанії Tesla в ІІІ кварталі 2019 року зросли більш ніж на 20%.

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