На трасі в США побачили електричну вантажівку Tesla Semi

У США на дорозі в штаті Каліфорнія виявили електричну вантажівку Tesla Semi, яку перевозили в трейлері.
Відео зйомки електромобіля з'явилося в Twitter. У коментарях до повідомлення відзначили, що вантажівку найімовірніше прямувала до дизайн-студії Tesla в Лос-Анджелесі.
Електрична вантажівка Tesla Semi
tesla.com
Вікна і фари вантажівки було закрито плівкою, так що будь-яких істотних і видимих поліпшень в дизайні або комплектації на відео розгледіти не можна. Користувачі відзначили, що шини вантажівки виглядають не особливо новими, отже, в тягачі перевозили робочу версію електромобіля.
Крім того, в коментарях до повідомлення висунули припущення, що бачать перед собою новий прототип вантажівки, який раніше не потрапляв у об'єктиви камер.
Tesla Semi spotted by @anielbarreraa on TikTok. #semi #TeslaSemi @ElectrekCo @Teslarati @elonmusk @tesla @ BLKMDL3 @ vincent13031925 @thirdrowtesla pic.twitter.com/2eKvGglm2T- Jason (@ jgrano305) January 26, 2020
Раніше OBOZREVATEL писав, що клієнти компанії Tesla, які оформили попереднє замовлення на електромобіль Semi, отримали лист, в якому повідомлялося про старт продажів обмеженої серії в другій половині 2020 року.
У листі фахівці Tesla також повідомили, що внесли поліпшення в Tesla Semi. При цьому вони натякнули, що більш докладна інформація з'явиться тільки в найближчому майбутньому.
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