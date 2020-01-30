На трасі в США побачили електричну вантажівку Tesla Semi

У США на дорозі в штаті Каліфорнія виявили електричну вантажівку Tesla Semi, яку перевозили в трейлері.

Відео зйомки електромобіля з'явилося в Twitter. У коментарях до повідомлення відзначили, що вантажівку найімовірніше прямувала до дизайн-студії Tesla в Лос-Анджелесі.

Електрична вантажівка Tesla Semi tesla.com

Вікна і фари вантажівки було закрито плівкою, так що будь-яких істотних і видимих поліпшень в дизайні або комплектації на відео розгледіти не можна. Користувачі відзначили, що шини вантажівки виглядають не особливо новими, отже, в тягачі перевозили робочу версію електромобіля.

Крім того, в коментарях до повідомлення висунули припущення, що бачать перед собою новий прототип вантажівки, який раніше не потрапляв у об'єктиви камер.

Раніше OBOZREVATEL писав, що клієнти компанії Tesla, які оформили попереднє замовлення на електромобіль Semi, отримали лист, в якому повідомлялося про старт продажів обмеженої серії в другій половині 2020 року.

У листі фахівці Tesla також повідомили, що внесли поліпшення в Tesla Semi. При цьому вони натякнули, що більш докладна інформація з'явиться тільки в найближчому майбутньому.

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