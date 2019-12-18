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18 грудня • оновлено в 14:44
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Світовий рекорд: у Китаї показали найпотужніші сонячні панелі

2.5т
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Китайська компанія Risen Energy повідомила про початок випуску сонячних панелей потужністю понад 500 Вт і ефективністю в 20,2%.

Про це повідомляє PV Magazine. Варто зазначити, що раніше місце лідера посідали модулі від компанії SunPower потужністю в 400 Вт.

Презентація сонячних панелей Risen Energy

Презентація сонячних панелей Risen Energy

pv-magazine.com

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Нові панелі відрізняються значними розмірами – 2,2 метри, і складаються з половинчастих монокристалічних кремнієвих пластин нового покоління від Zhonghuan Semiconductor завдовжки 210 мм. На думку виробника, їхні нові модулі "відкривають еру панелей потужністю 600 Вт і вище".

Презентація сонячних панелей Risen Energy

Презентація сонячних панелей Risen Energy

pv-magazine.com

За розрахунками Risen Energy, новий сонячний модуль має низку конкурентних переваг: дозволяє знизити вартість системи (без урахування модуля) на 9,6% і здешевити нормовану вартість електроенергії (LCOE) на 6,1%. Крім того, виробник упевнений, що потужність панелей нового типу можна довести до 625 Вт.

"Кілька років тому, щоб створити сонячну станцію потужністю 1 кВт, було потрібно чотири модулі, сьогодні вистачає двох. Це істотно знижує витрату матеріалів і компонентів та, відповідно, вартість сонячної енергії", – підкреслює видання.

Презентація сонячних панелей Risen Energy

Презентація сонячних панелей Risen Energy

pv-magazine.com

Варто зазначити, що у сонячних панелей є два ключові параметри: потужність і ефективність. І якщо в категорії потужності панелі Risen Energy зараз посідають перше місце, то за критерієм ефективності лідерство, як і раніше, утримує компанія Sun Power, чиї панелі забезпечують показник в 22,8%. На другому місці за ефективністю стоять панелі LG і REC Solar (21.7%), третє місце утримує Panasonic (20.3%).

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як вчені з Массачусетського технологічного інституту (MIT) розробили покриття, яке зробить сонячні панелі більш потужними і менш крихкими.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Сонячні панелі
Місце
Китай
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія Альтернативна енергетика
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