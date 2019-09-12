Mercedes-Benz перестанет загрязнять окружающую среду: что случилось

Немецкий гигант Mercedes-Benz начнет производить аккумуляторы для нового поколения электрокаров EQ с использованием экологически чистой возобновляемой энергии.

Концерн уже заключил соглашение о сотрудничестве в этой области с компанией Farasis Energy, сообщает пресс-служба автопроизводителя из Германии.

mercedes-benz.com

Новости Mercedes показала футуристический салон электрокара EQ

Новое соглашение охватывает производство аккумуляторных элементов с использованием экологически чистого электричества, а также переработку и соблюдение прав человека в цепочке поставок.

Farasis, которая является китайским разработчиком и поставщиком технологий литий-ионных аккумуляторов, обязуется использовать электроэнергию из возобновляемых источников энергии, таких как гидроэнергия, энергия ветра и солнечная энергия, для производства аккумуляторных элементов, предназначенных для Mercedes-Benz.

По словам члена совета директоров Daimler, Маркуса Шефера, первый результат партнерства в области устойчивого развития с важным поставщиком литий-ионных аккумуляторов позволит компании сократить на 30% выбросы CO2 за счет использования элементов аккумуляторной батареи, произведенных с использованием возобновляемой энергии.

Бренд компании EQ уже стремится к тому, чтобы часть элементов батареи была произведена с использованием электроэнергии из возобновляемых источников.

Стоит отметить, что главной целью стратегии Daimler "Ambition 2039" по устойчивому развитию является преобразование всего портфеля легковых автомобилей в электромобили к 2039 году.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что Mercedes-Benz удивил концептом кроссовера, который уже прозвали "Maybach для Китая".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся