Mercedes-Benz перестане забруднювати довкілля: що трапилося

Німецький гігант Mercedes-Benz почне виробляти акумулятори для нового покоління електрокарів EQ із використанням екологічно чистої відновлюваної енергії.

Концерн уже уклав угоду про співпрацю у цій галузі з компанією Farasis Energy, повідомляє пресслужба автовиробника з Німеччини.

mercedes-benz.com

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Нова угода охоплює виробництво акумуляторних елементів із використанням екологічно чистої електрики, а також переробку і дотримання прав людини у ланцюжку поставок.

Farasis, яка є китайським розробником і постачальником технологій літій-іонних акумуляторів, зобов'язується використовувати електроенергію з відновлюваних джерел енергії, таких як гідроенергія, енергія вітру і сонячна енергія, для виробництва акумуляторних елементів, призначених для Mercedes-Benz.

За словами члена ради директорів Daimler, Маркуса Шефера, перший результат партнерства у галузі сталого розвитку з важливим постачальником літій-іонних акумуляторів дозволить компанії скоротити на 30% викиди CO2 за рахунок використання елементів акумуляторної батареї, вироблених із використанням відновлюваної енергії.

Бренд електрокарів EQ вже прагне того, щоб частина елементів батареї була проведена з використанням електроенергії з поновлюваних джерел.

Варто зазначити, що головною метою стратегії Daimler "Ambition 2039" зі сталого розвитку є перетворення всього портфеля легкових автомобілів на електромобілі до 2039 році.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Mercedes-Benz здивував концептом кросовера, який уже прозвали "Maybach для Китаю".

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