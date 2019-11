Маск несподівано відреагував на електричний Ford Mustang з рекордним запасом ходу

Глава компанії Tesla Ілон Маск привітав компанію Ford з випуском електрокара Mustang Mach-E, демонстрація якого відбулася 17 листопада під час виставки в Лос-Анджелесі.

Про це бізнесмен написав в Twitter. Відзначимо, що реакція Маска приємно здивувала соціальні мережі, оскільки раніше обидві компанії були учасниками судових розглядів.

"Вітаю з випуском Mach-E. За електрокарами майбутнє! Схвильований анонсом від Ford, сподіваюся це спонукає інших автовиробників перейти на електричні версії авто", – зазначив Маск. Повідомлення бізнесмена з'явилося в день офіційного анонса, під час якого Ford розсекретила дані свого нового електрокара.

Congratulations on the Mach E! Sustainable / electric cars are the future !! Excited to see this announcement from Ford, as it will encourage other carmakers to go electric too.