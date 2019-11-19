Маск несподівано відреагував на електричний Ford Mustang з рекордним запасом ходу

Глава компанії Tesla Ілон Маск привітав компанію Ford з випуском електрокара Mustang Mach-E, демонстрація якого відбулася 17 листопада під час виставки в Лос-Анджелесі.

Про це бізнесмен написав в Twitter. Відзначимо, що реакція Маска приємно здивувала соціальні мережі, оскільки раніше обидві компанії були учасниками судових розглядів.

Електрокар Ford Mustang Mach-E thedrive.com

"Вітаю з випуском Mach-E. За електрокарами майбутнє! Схвильований анонсом від Ford, сподіваюся це спонукає інших автовиробників перейти на електричні версії авто", – зазначив Маск. Повідомлення бізнесмена з'явилося в день офіційного анонса, під час якого Ford розсекретила дані свого нового електрокара.

Congratulations on the Mach E! Sustainable / electric cars are the future !! Excited to see this announcement from Ford, as it will encourage other carmakers to go electric too. - Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2019

Згодом представники Ford відреагували на пост глави Tesla. У компанії подякували Маску і запропонували "зустрітися на зарядній станції".

Thanks, Elon. We could not agree more. See you at the charging station! - Ford Motor Company (@Ford) November 18, 2019

При цьому відносини між двома компаніями складно назвати дружніми. Не дивлячись на те, що в Ford визнавали факт "натхнення успіхами Tesla" при створенні свого електрокара, раніше обидва автовиробника вирішували свої суперечки в суді через назви торгових марок своїх авто.

В результаті тривалих судових суперечок Ford заборонив Tesla використовувати назву "Model E" для назви свого седана. Після цього Маск публічно заявив, що Ford "вбив секс", оскільки назви моделей Tesla могли становити абревіатуру "SEX" в разі наявності електрокарів Model S, Model E і Model X.

Також раніше Маск відзначав, що Ford є єдиним автовиробником в США, який не збанкрутував під час фінансової кризи 2008 року, і заявляв, що володіє автомобілем цієї марки.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Ілон Маск розкритикував результати відео, в якому провідні шоу Top Gear провели випробування електромобілів Tesla Model S і Porsche Taycan Turbo S.

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