Tesla добавила в свои авто "режим лагеря": какие функции появились

Компания Tesla добавила в свои электромобили режим Camp Mode, который расширяет возможности авто для отдыха на природе.

Об этом сообщает Electrek. Включение "режима лагеря" позволяет пользоваться преимуществами электромобиля для создания дополнительного комфорта, отмечают авторы.

Электромобиль Tesla Cybertruck electrek.co

После обновления до прошивки с версией Camp Mode, владельцы электромобилей Tesla смогут во время отдыха поддерживать определенный уровень климатического контроля, температуру и внутреннее освещение внутри авто. Также появилась функция воспроизведения музыки и подключения внешних устройств в те моменты, пока авто припарковано в "режиме лагеря".

При этом не учитывается, находится ли пользователь в машине, как это происходит при обычном включении кондиционера и освещения.

Стоит отметить, что ранее электромобили Tesla не позволяли использовать климатическую и осветительные системы в припаркованном состоянии. Частично эти ограничения удавалось обходить при помощи недокументированных возможностей, но в крайне ограниченных вариантах.

"Теперь, благодаря множественным запросам автовладельцев, компания избавила пользователей Tesla от этих неудобств. Для включения режима Camp Mode надо нажать на значок вентилятора в нижней части сенсорного экрана, выбрать "Keep Climate On" и нажать "CAMP" во время стоянки", – отмечает издание.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Tesla выпустила рождественское обновление прошивки своих электромобилей. Владельцы авто получили голосовое управление, обновление автопилота, новые игры и улучшение навигатора.

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