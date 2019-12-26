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26 грудня • оновлено в 14:03
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Tesla додала в свої авто "режим табору": які функції з'явилися

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Компанія Tesla додала в свої електромобілі режим Camp Mode, який розширює можливості авто для відпочинку на природі.

Про це повідомляє Electrek. Включення "режиму табору" дозволяє користуватися перевагами електромобіля для створення додаткового комфорту, відзначають автори.

Електромобіль Tesla Cybertruck

Електромобіль Tesla Cybertruck

electrek.co

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Дизайнери показали гараж для електропікапа Tesla Cybertruck. Фото

Після поновлення до прошивки з версією Camp Mode, власники електромобілів Tesla зможуть під час відпочинку підтримувати певний рівень кліматичного контролю, температуру і внутрішнє освітлення всередині авто. Також з'явилася функція відтворення музики і підключення зовнішніх пристроїв в ті моменти, коли авто припарковано в "режимі табору".

При цьому не враховується, чи знаходиться користувач у машині, як це відбувається при звичайному включенні кондиціонера і освітлення.

Варто відзначити, що раніше електромобілі Tesla не дозволяли використовувати кліматичну і освітлювальні системи в припаркованому стані. Частково ці обмеження вдавалося обходити за допомогою недокументованих можливостей, але за умови вкрай обмежених варіантів.

"Тепер, завдяки запитам автовласників, компанія позбавила користувачів Tesla від цих незручностей. Для включення режиму Camp Mode треба натиснути на значок вентилятора в нижній частині сенсорного екрану, вибрати "Keep Climate On" та натиснути "CAMP" під час стоянки", – відзначає видання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Tesla випустила різдвяне оновлення прошивки своїх електромобілів. Власники авто отримали голосове керування, оновлення автопілота, нові ігри і поліпшення навігатора.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
США
Теги
електромобілі Tesla Green Oboz
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