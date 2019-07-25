У Києві б'ють на сполох через отруєне повітря: все можуть врятувати електробуси

У Києві сьогодні немає жодного електроавтобуса і найближчим часом не передбачається, притому що вихлопні гази в повітрі перевищують норму в рази. Чому так - розбирався OBOZREVATEL.

Загазованість Києва сприймається як неминуча реальність. Тим часом, токсичні речовини в атмосфері столиці перевищують норму - на околиці в 5-6 разів, у центрі в 7-8, поділився цифрами голова асоціації учасників ринку електромобілів в Україні Арсеній Абдураїмов. При цьому вихлопні гази становлять майже 90% забруднення повітря.

Електротранспорт, особливо електроавтобуси, можуть серйозно поліпшити становище. На думку Арсенія Абдураїмова, мінімальна потреба Києва в електроавтобусах - 150 штук.

"В цілому для заміщення зношених маршруток і надання нормальних і комфортних послуг перевезення Києву потрібно не менше 500 електробусів", - вважає керівник асоціації.

Саме електробусів, тому що при використанні інших видів електротранспорту зросте споживання електроенергії в пікові години, що призводить до необхідності нарощувати потужності. А це дорого і довго.

Крім того трамваї і тролейбуси не вважають енергоефективним транспортом через величезні втрати в мережі троллеїв і станцій підживлення мережі.

Тролейбус в середньому, з урахуванням втрат в мережі, споживає 2,5-2,7 КВт*год на 1 кілометр шляху.

Електробус споживає 0,8-1,1 кВт * год на кілометр.

При цьому він заряджається вночі, від потужностей, які в цей час простоюють. Тобто за вартістю електроенергії електроавтобуса вигідніший за тролейбус і трамвай в 8-10 разів.

Як відзначили в асоціації учасників ринку електромобілів, різниця в ціні електробуса і тролейбуса складає близько 20-30%, але вона швидко компенсується під час експлуатації за рахунок різниці в споживанні електроенергії.

А якщо врахувати, що акумулятори сучасних електробусів розраховані на 15 років експлуатації, то їх використання економічно вигідніше будь-якого іншого транспорту.

Від Київської міської держадміністрації кореспонденту OBOZREVATEL коментарів поки отримати не вдалося. Залишається тільки гадати, чому при очевидній економічній та екологічній вигоді електробусів в Києві їх до сих пір рівно нуль.

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