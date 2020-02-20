В Европе показали беспилотный электромобиль нового типа Project Vector

Британская компания Jaguar Land Rover представила концепт автономного электромобиля Project Vector, появление которого на дорогах ожидается со следующего года.

Об этом пишет CarsWeek. Электрические беспилотники создадут новое будущее мегаполисов, помогая развитию экологии, уменьшая количество пробок и снижая количество ДТП, уверен производитель.

Беспилотный электромобиль Project Vector mihansanat.com

В качестве испытательного полигона для тестирования электромобиля Project Vector выбрали английский городок Ковентри. До тех пор производитель обещает продемонстрировать универсальную многозадачность авто, которое подойдет для пассажирских или коммерческих перевозок.

Беспилотный электромобиль Project Vector mihansanat.com

Электрической силовой установке и аккумуляторам разработчики отвели зону пола. Благодаря такой компоновке удалось увеличить число конфигураций внутреннего пространства. Также при желании платформу можно нарастить сразу на один метр.

Емкость батареи варьируется от 60 до 90 кВт. Этого хватит, чтобы беспилотник проехал от 248 до 298 километров без "дозаправки".

mihansanat.com

Планируется, что на первом этапе будет выпущено всего 20 экземпляров Project Vector, и тестировать их будут под присмотром человека. Это позволит им перемещаться без поправок в действующее законодательство и доработки сопутствующей инфраструктуры.

Автопроизводитель подчеркивает, что электромобиль является частью программы Destination Zero, главная цель которой состоит в снижении объема вредных выбросов до нуля, ликвидация дорожных заторов и аварий, а также внедрение новых технологий в повседневную жизнь.

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