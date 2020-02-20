У Європі показали безпілотний електромобіль нового типу Project Vector

Британська компанія Jaguar Land Rover представила концепт автономного електромобіля Project Vector, поява якого на дорогах очікується з наступного року.

Про це пише CarsWeek. Електричні безпілотники створять нове майбутнє мегаполісів, допомагаючи розвитку екології, зменшуючи кількість пробок і знижуючи кількість ДТП, впевнений виробник.

Безпілотний електромобіль Project Vector mihansanat.com

В якості випробувального полігону для тестування електромобіля Project Vector вибрали англійське містечко Ковентрі. До тих пір виробник обіцяє продемонструвати універсальну багатозадачність авто, яке підійде для пасажирських або комерційних перевезень.

Безпілотний електромобіль Project Vector mihansanat.com

Електричну силову установку і акумуляторів розробники відвели зону статі. Завдяки такій компоновці вдалося збільшити число конфігурацій внутрішнього простору. Також при бажанні платформу можна наростити відразу на один метр.

Ємність батареї варіюється від 60 до 90 кВт. Цього вистачить, щоб безпілотник проїхав від 248 до 298 кілометрів без "дозаправки".

Безпілотний електромобіль Project Vector mihansanat.com

Планується, що на першому етапі буде випущено всього 20 екземплярів Project Vector, і тестувати їх будуть під наглядом людини. Це дозволить їм переміщатися без поправок до чинного законодавства та доопрацювання супутньої інфраструктури.

Автовиробник підкреслює, що електромобіль є частиною програми Destination Zero, головна мета якої полягає в зниженні обсягу шкідливих викидів до нуля, ліквідація дорожніх заторів і аварій, а також впровадження нових технологій в повсякденне життя.

Раніше OBOZREVATEL писав, як автономний електромобіль Robocar від компанії Roborace встановив світовий рекорд швидкості, який був занесений в Книгу рекордів Гіннесса.

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