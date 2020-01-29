В США Cadillac начнет создавать электрические беспилотники премиум-класса

В США компания Cadillac обновит технологию автопилота Super Cruise, которая в будущем станет частью комплектации премиального электрического внедорожника.

Об этом сообщает издание Digital Trends. Согласно сообщению руководства, автопилот получит ряд новых функций, включая автоматическое изменение полосы движения.

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Сначала улучшенная версия круиз-контроля появится в седанах CT4 и CT5. Впоследствии ее добавят в комплектацию премиального кроссовера Escalade, а также в грядущий электрический пикап, который должен появиться на рынках в 2023 году, и был анонсировано руководством концерна в прошлом году.

Раньше автопилот Super Cruise позволял двигаться в режиме "без рук" на определенных скоростных магистралях. Однако теперь система сможет самостоятельно перестраиваться из одной полосы в другую, следуя указаниям водителя. Чтобы активировать новую функцию, водителю достаточно будет включить поворотник, после чего электроника сама выберет подходящий момент для маневра.

Для расширения функциональности компании пришлось обновить сенсоры, а также переписать алгоритмы работы полуавтономной системы вождения. Как и прежде, она полагается на топографические данные, полученные от лидара, GPS, а также набор из камер и датчиков.

О каждом этапе перестроения сообщают подсказки на приборной панели: туда будет выводиться статус системы и предупреждение о невозможности смены полосы, после чего в таком случае водитель должен взять управление на себя.

Помимо функции автоматической смены полосы, инженеры улучшили работу Super Cruise в поворотах и на развязках; обновили ПО, контролирующее скорость и корректирующее руль; упростили и сделали более наглядным процесс активации системы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Японии компания All Nippon Airways провела в Международном аэропорту Токио испытания беспилотного электрического автобуса.

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