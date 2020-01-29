Главная Новости
29 января • обновлено в 12:52
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Электротранспорт

В США Cadillac начнет создавать электрические беспилотники премиум-класса

693
Читать материал на украинском

В США компания Cadillac обновит технологию автопилота Super Cruise, которая в будущем станет частью комплектации премиального электрического внедорожника.

Об этом сообщает издание Digital Trends. Согласно сообщению руководства, автопилот получит ряд новых функций, включая автоматическое изменение полосы движения.

В США Cadillac начнет создавать электрические беспилотники премиум-класса

preview.autofutures.tv

Новости
Автопилот Tesla стал умнее: как это повлияет на его поведение

Сначала улучшенная версия круиз-контроля появится в седанах CT4 и CT5. Впоследствии ее добавят в комплектацию премиального кроссовера Escalade, а также в грядущий электрический пикап, который должен появиться на рынках в 2023 году, и был анонсировано руководством концерна в прошлом году.

Раньше автопилот Super Cruise позволял двигаться в режиме "без рук" на определенных скоростных магистралях. Однако теперь система сможет самостоятельно перестраиваться из одной полосы в другую, следуя указаниям водителя. Чтобы активировать новую функцию, водителю достаточно будет включить поворотник, после чего электроника сама выберет подходящий момент для маневра.

Для расширения функциональности компании пришлось обновить сенсоры, а также переписать алгоритмы работы полуавтономной системы вождения. Как и прежде, она полагается на топографические данные, полученные от лидара, GPS, а также набор из камер и датчиков.

О каждом этапе перестроения сообщают подсказки на приборной панели: туда будет выводиться статус системы и предупреждение о невозможности смены полосы, после чего в таком случае водитель должен взять управление на себя.

Помимо функции автоматической смены полосы, инженеры улучшили работу Super Cruise в поворотах и на развязках; обновили ПО, контролирующее скорость и корректирующее руль; упростили и сделали более наглядным процесс активации системы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Японии компания All Nippon Airways провела в Международном аэропорту Токио испытания беспилотного электрического автобуса.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Алекс Шухарт
Место
США
Тег
Green Oboz
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги