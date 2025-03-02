Встретился с журналистами в особом месте – в стенах St. Bride's Church. Это здание хранит память о тех, кто посвятил свою жизнь истине.

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Повномасштабна війна, яку розв’язала Росія три роки тому, триває не лише за територію. Це спроба знищити історію, змусити світ бачити Україну так, як хоче Кремль.

Ми згадуємо тих, хто заплатив найвищу ціну за свободу слова. Але також підтримуємо тих, хто продовжує цю боротьбу. Історія показує, що диктатори бояться правди більше, ніж зброї. Тому вони завжди прагнуть атакувати журналістів, щоб їх контролювати. Але істина все одно прорветься крізь брехню.

Дякуємо кожному журналісту, фоторепортеру, оператору, фіксеру – всі вони на інформаційному фронті ризикують життям, щоб показати світові правду про Україну. Ми єдині у цій боротьбі.