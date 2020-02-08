Из дерева и мха: в Индии показали необычный электромобиль

Индийская компания Tata Motors представила на шоу в Индии прототип будущего электрического серийного кроссовера, получившего название Sierra.

Об этом сообщает Insideeves. У концепта электрическая силовая установка, необычная конфигурация сидений и отделка интерьера из натуральных материалов, в том числе дерева и настоящего мха.

Электромобиль Tata Sierra www.autobics.com

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В основу Tata Sierra EV легла модульная платформа Tata ALFA, которая уже используется для хэтчбека Altroz. Однако в случае с концептом была использована особая конфигурация, предназначенная для электромобилей.

Шоукар не только является предвестником будущей серийной модели, но и демонтирует новую дизайнерскую концепцию марки под названием Impact 2.0. Ее характерная особенность – плавные линии, простые формы и внимание к деталям.

Электромобиль Tata Sierra insideevs.com

Вместе с названием, доставшимся концепту от оригинальной Sierra, выпускавшейся с 1991 по 2000 год, шоукар унаследовал необычную конфигурацию сидений: задний диван установлен по левому борту машины. При этом у электромобиля четыре двери (включая багажную), одна из которых сдвигается в бок.

Салон оформлен в минималистичном стиле и с упором на "близость к природе", о чем свидетельствует обширное использование натуральных материалов. Из современных систем Sierra EV досталась только цифровая приборная панель – в Tata объяснили это тем, что автомобиль призывает к "цифровому детоксу" или, иными словами, отказу от гаджетов. Поэтому в нем нет даже мультимедийной системы.

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