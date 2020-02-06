Главная Новости
7 февраля • обновлено в 07:52
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Электротранспорт

В Китае презентовали самый дешевый в мире электромобиль

10т
Читать материал на украинском

Ккомпания Great Wall показала на индийском автосалоне в Нью-Дели новый бюджетный электромобиль ORA R1 EV.

Об этом пишет Autocar India. Ключевым параметром электрокара станет его цена, утверждает производитель – в пересчете на гривны его стоимость составит порядка 210 тысяч.

Электромобиль Great Wall ORA R1 EV

Электромобиль Great Wall ORA R1 EV

autocarindia.com

Новости
Криворожский Tesla: стало известно, как создают украинский электрокар

ORA R1 EV построен на электрической платформе ME. Он получил такой же ретро-дизайн, как и электрический сити-кар Honda-e.

Электрическая установка авто состоит из электромотора на 33 кВт и литий-ионной батареи на 33 кВт. Ёмкости лакумулятора хватает, чтобы R1 на одной подзарядке проехал 300 км (по циклу NEDC).

Если китайский автопроизводитель сможет сохранить цену электромобиля на заявленном уровне в 59 тыс. йен, то их бюджетное авто сможет стать одним из самых дешевых и доступных для рядового потребителя в мире.

Электромобиль Great Wall ORA R1 EV

Электромобиль Great Wall ORA R1 EV

autocarindia.com

Ранее OBOZREVATEL писал, что компания Aiways начала производство электрических кроссоверов U5 для европейского рынка на своем заводе в Китае.

Самые интересные и актуальные новости о "зеленой" энергетике - в телеграм-канале GreenOboz

Читайте все новости по теме "Электротранспорт" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
Китай
Теги
Green Oboz электромобили Great Wall
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
39
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги