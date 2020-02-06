В Китае презентовали самый дешевый в мире электромобиль

Ккомпания Great Wall показала на индийском автосалоне в Нью-Дели новый бюджетный электромобиль ORA R1 EV.

Об этом пишет Autocar India. Ключевым параметром электрокара станет его цена, утверждает производитель – в пересчете на гривны его стоимость составит порядка 210 тысяч.

Электромобиль Great Wall ORA R1 EV autocarindia.com

ORA R1 EV построен на электрической платформе ME. Он получил такой же ретро-дизайн, как и электрический сити-кар Honda-e.

Электрическая установка авто состоит из электромотора на 33 кВт и литий-ионной батареи на 33 кВт. Ёмкости лакумулятора хватает, чтобы R1 на одной подзарядке проехал 300 км (по циклу NEDC).

Если китайский автопроизводитель сможет сохранить цену электромобиля на заявленном уровне в 59 тыс. йен, то их бюджетное авто сможет стать одним из самых дешевых и доступных для рядового потребителя в мире.

Электромобиль Great Wall ORA R1 EV autocarindia.com

Ранее OBOZREVATEL писал, что компания Aiways начала производство электрических кроссоверов U5 для европейского рынка на своем заводе в Китае.

Самые интересные и актуальные новости о "зеленой" энергетике - в телеграм-канале GreenOboz