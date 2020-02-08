З дерева і моху: в Індії показали незвичайний електромобіль

Індійська компанія Tata Motors представила на шоу в Індії прототип майбутнього електричного серійного кросовера, що отримав назву Sierra.

Про це повідомляє Insideeves. У концепту електрична силова установка, незвичайна конфігурація сидінь і оздоблення інтер'єру з натуральних матеріалів, в тому числі дерева і справжнього моху.

Електромобіль Tata Sierra www.autobics.com

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В основу Tata Sierra EV лягла модульна платформа Tata ALFA, яка вже використовується для хетчбека Altroz. Однак у випадку з концептом була використана особлива конфігурація, призначена для електромобілів.

Шоукар не тільки є передвісником майбутньої серійної моделі, але і демонтує нову дизайнерську концепцію марки під назвою Impact 2.0. Її характерна особливість – плавні лінії, прості форми і увага до деталей.

Електромобіль Tata Sierra insideevs.com

Разом з назвою, що дістався концепту від оригінальної Sierra, що випускалася з 1991 по 2000 рік, шоукар успадкував незвичайну конфігурацію сидінь: задній диван встановлений по лівому борту машини. При цьому у електромобіля четверо дверей (включаючи багажну), одна з яких зсувається в бік.

Салон оформлений в мінімалістичному стилі і з упором на "близькість до природи", про що свідчить широке застосування натуральних матеріалів. Із сучасних систем Sierra EV дісталася тільки цифрова приладова панель – в Tata пояснили це тим, що автомобіль закликає до "цифрового детокс" або, іншими словами, відмови від гаджетів. Тому в ньому немає навіть мультимедійної системи.

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