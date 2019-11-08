Головна Новини
8 листопада • оновлено в 17:43
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Електротранспорт

Інженери з Німеччини та Китаю різко збільшили потужність сонячних панелей

593 Читати матеріал російською

Компанія Longi Solar разом з німецьким інститутом TUV Rheinland повідомила про збільшення рівня видобутку електроенергії на 20% завдяки використанню експериментальних сонячних панелей.

Про це повідомляє EcoTechnica. В якості експериментальної установки компанія використовувала двосторонні монокристалічні модулі та сонячні елементи n-типу з негативно зарядженими пластинами.

Сонячні панелі Longi Solar

Сонячні панелі Longi Solar

https://pontoon-e.com/

Новини
Сонячні панелі замінять штучними соняшниками: вчені зробили заяву

Експериментальний майданчик з вісьмома модулями встановили у вересні минулого року в Ченнаї, на південному сході Індії. Двосторонні модулі були змонтовані на стійці з нахилом в 15 градусів і розташовані на висоті одного метра від землі.

Звіт показав, що обидва двосторонніх продукта по продуктивності перевершили односторонні. Більш високу продуктивність модуля n-типу фахівці Longi Solar пояснюють безрамковим типом його конструкції.

Дані з місця тестування також показали більш високу продуктивність двосторонніх панелей в дні з більш розсіяним сонячним світлом. Ця інформація допоможе дослідникам довести вигоду установки двосторонніх сонячних модулів, відзначає видання.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповів, як вчені з Технологічного університету Чалмерса в Швеції знайшли спосіб видобутку, зберігання і використання сонячної енергії за допомогою особливої речовини на базі вуглецю, водню та азоту.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Сонячні панелі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Сонячні панелі
Місце
Китай
Теги
Green Oboz Альтернативна енергетика
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки