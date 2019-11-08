Інженери з Німеччини та Китаю різко збільшили потужність сонячних панелей

Компанія Longi Solar разом з німецьким інститутом TUV Rheinland повідомила про збільшення рівня видобутку електроенергії на 20% завдяки використанню експериментальних сонячних панелей.

Про це повідомляє EcoTechnica. В якості експериментальної установки компанія використовувала двосторонні монокристалічні модулі та сонячні елементи n-типу з негативно зарядженими пластинами.

Сонячні панелі Longi Solar https://pontoon-e.com/

Експериментальний майданчик з вісьмома модулями встановили у вересні минулого року в Ченнаї, на південному сході Індії. Двосторонні модулі були змонтовані на стійці з нахилом в 15 градусів і розташовані на висоті одного метра від землі.

Звіт показав, що обидва двосторонніх продукта по продуктивності перевершили односторонні. Більш високу продуктивність модуля n-типу фахівці Longi Solar пояснюють безрамковим типом його конструкції.

Дані з місця тестування також показали більш високу продуктивність двосторонніх панелей в дні з більш розсіяним сонячним світлом. Ця інформація допоможе дослідникам довести вигоду установки двосторонніх сонячних модулів, відзначає видання.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповів, як вчені з Технологічного університету Чалмерса в Швеції знайшли спосіб видобутку, зберігання і використання сонячної енергії за допомогою особливої речовини на базі вуглецю, водню та азоту.

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