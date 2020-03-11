Tesla построит в США завод по производству Cybertruck: что известно

Американская компания Tesla планирует построить в центральной части США завод по производству электрических пикапов Cybertruck.

Об этом глава компании Илон Маск сообщил в Twitter. Бизнесмен также не исключил, что на производственных мощностях объекта будут создавать новый электрический кроссовер Model Y.

reutersmedia.net

"Ищем местоположение для Cybertruck Gigafactory. Это будет в центральной части США", – написал глава компании. В дальнейшем решение руководства Tesla будет зависеть от стимулирующих мер местных властей, затрат на логистику, наличия рабочей силы "с широким кругом талантов" и общего уровня жизни, пояснил Маск.

Стоит отметить, что в феврале Маск намекнул в Twitter, что компания может построить завод в Техасе. Бывший губернатор этого штата Рик Перри создал фонд поддержки предпринимательства, который стал одним из крупнейших в стране.

Власти Техаса ранее предоставили компании Маска SpaceX $2,3 млрд для строительства космодрома около города Браунсвилл. Также в январе президент США Дональд Трамп в интервью CNBC сказал, что Макс "собирается построить очень большой завод в США".

Сейчас у Tesla есть завод во Фремонте, штат Калифорния, где компания производит электромобили Model S, Model X и Model 3. Автопроизводитель также начал ограниченный выпуск Model Y на этом предприятии.

Ранее OBOZREVATEL писал, что руководство компании Tesla приняло решение возобновить работу фабрики Giga Shanghai в Китае после остановки из-за вспышки коронавируса в регионе.

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