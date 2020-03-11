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11 березня • оновлено в 11:08
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Tesla побудує в США завод з виробництва Cybertruck: що відомо

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Американська компанія Tesla планує побудувати в центральній частині США завод з виробництва електричних пікапів Cybertruck.

Про це глава компанії Ілон Маск повідомив в Twitter. Бізнесмен також не виключив, що на виробничих потужностях об'єкта будуть створювати новий електричний кросовер Model Y.

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reutersmedia.net

"Шукаємо місце розташування для Cybertruck Gigafactory. Це буде в центральній частині США", – написав глава компанії. Надалі рішення керівництва Tesla буде залежати від стимулюючих заходів місцевої влади, витрат на логістику, наявності робочої сили "з широким колом талантів" і загального рівня життя, пояснив Маск.

Варто зазначити, що в лютому Маск натякнув в Twitter, що компанія може побудувати завод в Техасі. Колишній губернатор цього штату Рік Перрі створив фонд підтримки підприємництва, який став одним з найбільших в країні.

Влада Техасу раніше надала компанії Маска SpaceX $2,3 млрд для будівництва космодрому поблизу міста Браунсвілл. Також в січні президент США Дональд Трамп в інтерв'ю CNBC сказав, що Макс "збирається побудувати дуже великий завод в США".

Зараз у Tesla є завод у Фремонт, штат Каліфорнія, де компанія виробляє електромобілі Model S, Model X і Model 3. Автовиробник також почав обмежений випуск Model Y на цьому підприємстві.

Раніше OBOZREVATEL писав, що керівництво компанії Tesla прийняло рішення відновити роботу фабрики Giga Shanghai в Китаї після зупинки через спалах коронавируса в регіоні.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Особа
Ілон Маск
Місце
США
Теги
Green Oboz електромобілі Tesla
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