Грозит кризис? Электрокарам предсказали проблемы

В 2025 году рынок электромобилей будет насчитывать более 400 моделей авто, однако они могут оказаться невостребованными из-за проблем со спросом.

Об этом сообщает Electrek со ссылкой на исследование консалтинговой фирмы McKinsey. Если раньше распространению электромобилей мешало отсутствие выбора, то в будущем ситуация может измениться, отмечает издание.

Электромобили во время зарядки electrek.co

"Раньше главной проблемой, на которую жаловались 26% потребителей, было отсутствие электромобиля желаемого типа. В 2020 году на рынке должны появиться сразу 113 новых моделей электромобилей, однако производители авто все еще не могут предсказать спрос среди покупателей, что в будущем может стать проблемой", – сообщает издание.

В качестве причины роста популярности электромобилей указывается снижение стоимости аккумуляторов. За десять лет она упала в 10 раз — с $1600 до $100-200 за кВт/ч и продолжает снижаться. "Тем не менее, спрос на этот вид транспорта пока предсказать трудно", – уверен автор доклада McKinsey Рассел Хенсли.

По мнению эксперта, распространению электромобилей поможет знание отличий между владельцами обычных и чистых машин. Судя по данным опроса, средний хозяин электрокара лет на пять моложе того, кто ездит на машине с ДВС; обычно живет в городе; на 32% дольше добирается до работы; зарабатывает на 30% больше; в шесть раз вероятнее приобрел свою машину онлайн.

При этом издание подчеркивает, что руководство концерна Toyota также сомневается в буме электромобилей. По словам главы Toyota North America Джека Холлиса, гибриды сейчас продаются лучше, и компания собирается продолжить делать ставку на технологии, альтернативные "честным электромобилям".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украине с 1 января 2020 года владельцы электромобилей получили дополнительную защиту своих прав с точки зрения закона. Изменения коснутся, в частности, правил доступа к зарядным станциям.

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