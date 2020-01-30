Загрожує криза? Електрокарам передбачили проблеми

В 2025 році ринок електромобілів буде налічувати понад 400 моделей авто, проте вони можуть виявитися незатребуваними через проблеми з попитом.

Про це повідомляє Electrek із посиланням на дослідження консалтингової фірми McKinsey. Якщо раніше розповсюдженню електрокарів заважала відсутність вибору, то надалі ситуація може змінитися, зазначає видання.

Електромобілі під час заряджання electrek.co

"Раніше головною проблемою, на яку скаржилися 26% споживачів, була відсутність моделі бажаного типу. У 2020 році на ринку повинні з'явитися відразу 113 нових версій електромобілів, проте виробники все ще не можуть передбачити попит серед покупців, що в майбутньому може стати проблемою", – повідомляє видання.

Як причина зростання популярності електромобілів вказується зниження вартості акумуляторів. За десять років вона впала вдесятеро – з $1600 до $100-200 за кВт/год і продовжує знижуватися. "А втім, попит на цей вид транспорту поки передбачити важко", – впевнений автор доповіді McKinsey Рассел Генслі.

На думку експерта, розповсюдженню електромобілів допоможе знання відмінностей між власниками звичайних і чистих машин. Зважаючи на дані опитування, середній господар електрокара років на п'ять молодший за того, хто їздить на машині з ДВЗ; зазвичай живе в місті; на 32% довше добирається до роботи; заробляє на 30% більше; найімовірніше, придбав свою машину онлайн.

Водночас видання підкреслює, що керівництво концерну Toyota також сумнівається в бумі електромобілів. За словами глави Toyota North America Джека Голліса, гібриди зараз продаються краще, і компанія збирається продовжити робити ставку на технології, що будуть альтернативнми до "чесних електромобілів".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Україні з 1 січня 2020 року власники електромобілів отримали додатковий захист своїх прав з точки зору закону. Зміни торкнуться, зокрема, правил доступу до зарядних станцій.

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