Роки прохань: Tesla додасть у свої електрокари найбільш очікувану функцію

Голова компанії Tesla Ілон Маск пообіцяв, що незабаром власники електромобілів зможуть обирати, з яким звуком працюватиме двигун або клаксон авто.

Про це сам мільярдер написав у Twitter, відповідаючи на запитання іншого користувача соціальної мережі. Слід зазначити, що раніше в електрокари Tesla вже додали функцію звукового попередження для пішоходів.

"Скоро в машинах Tesla з'явиться можливість налаштування звуків для клаксона і руху (само собою, звуки кокосів також будуть)", – написав Маск.

Customized horn & movement sounds (coconuts being one, of course) coming to Teslas soon – Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2019

Згадка Маска про звуки кокоса є відсиланням до класичного фільму "Монті Пайтон і Святий Грааль", який є улюбленим серіалом бізнесмена. За сюжетом король Артур подорожує по Британії в пошуках Святого Грааля на уявному коні. В цей час його зброєносець Петсі біжить позаду і імітує звуки кінських копит стуком шкаралупи кокоса.

Що стосується налаштування звуків, Маск зазначив, що спочатку в наборі будуть звуки стуку кокосів, непристойний звук "подушки-пукалки", звук пташиного цвірінькання і звук мекання кози. У списку заявок також присутні звуки джунглів і тропічних лісів. В коментарях користувачі наголосили на радості від анонса функції і зазначили, що просили про неї декілька років.

💨 & 🐐 sounds too (also, of course) – Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2019

Маск також пообіцяв, що надалі користувачі зможуть завантажувати власні аудіофайли як джерела звуків. Очікується, що додавання функції звуку електромобіля рятуватиме від травм понад 2000 осіб на рік.

Рішення Tesla про додавання джерела додаткового шуму було ухвалене у відповідь на Закон про безпеку дорожнього руху Національної адміністрації США з безпеки дорожнього руху (NHTSA). Закон вимагає, щоб усі електрокари були оснащені джерелами шуму, який вони мають видавати під час їзди на низькій швидкості.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Tesla Motors не потрапила до створеного страховою компанією Folksam списку найбезпечніших електромобілів 2019 року.

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