Роки прохань: Tesla додасть у свої електрокари найбільш очікувану функцію

Голова компанії Tesla Ілон Маск пообіцяв, що незабаром власники електромобілів зможуть обирати, з яким звуком працюватиме двигун або клаксон авто.

Про це сам мільярдер написав у Twitter, відповідаючи на запитання іншого користувача соціальної мережі. Слід зазначити, що раніше в електрокари Tesla вже додали функцію звукового попередження для пішоходів.

"Скоро в машинах Tesla з'явиться можливість налаштування звуків для клаксона і руху (само собою, звуки кокосів також будуть)", – написав Маск.

Customized horn & movement sounds (coconuts being one, of course) coming to Teslas soon