У США вирішили побудувати глобальну мережу заправок на сонячних панелях

Американська компанія Envision Solar за допомогою зарядних станцій для електромобілів EV-ARC на сонячних панелях хоче запобігти енергетичній кризі, яку створять електрокари.

Про це пише Forbes. Видання підкреслює, що розробка компанії в майбутньому дозволить вирішити відразу кілька проблем, які виникнуть через поширення електромобілів.

Зарядна станція EV-ARC від компанії Envision Solar forbesimg.com

"Коли власники електромобілів ставлять авто на зарядку, вони підключаються до мережі, яка залежить від центрального енергопостачання. Однак Envision Solar живить свої зарядні станції суто від енергії сонця, яка цілодобово збирається і акумулюється за допомогою батарей. Згодом електрику використовують для зарядки електрокарів", – пише видання.

Подібне рішення дозволяє позбутися відразу від декількох проблем, підкреслюють розробники проекту. Організаціям не потрібні дозволи для підключення зарядної станції до мережі, відсутня необхідність проводити дорогі роботи по підключенню станції, об'єкт позбавляється залежності від центральної енергомережі.

"Сьогодні в світі налічується 1,2 млрд автомобілів, і через 20 років ця цифра зросте до 2 млрд. З кожним роком число електромобілів буде лише зростати. Для цього буде потрібно велика інфраструктура зарядних станцій. Зараз в Каліфорнії припадає близько 8 електромобілів на кожну зарядну станцію . При цьому пропускна здатність мереж на готова до мільйонів нових електромобілів. Для вирішення всіх цих проблем підійде наша розробка", – стверджують в керівництві компанії.

Зарядні станції Envision Solar відрізняються від своїх мережевих аналогів тим, що не вимагають особливої інфраструктури і самі по собі є паркомісцями.

"Наприклад, в Нью-Йорку налічується 36 тис. транспортних засобів, з яких 2000 є електричними, проте в перспективі місто планує перевести на електрику усі авто. З урахуванням дорожнечі проведення будь-яких монтажних робіт в місті і вартості електрики, кожна станція станція EV-ARC дозволяє заощадити від $40 до $80 тисяч ", – підкреслюють в компанії.

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