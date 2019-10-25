Из титана и карбона в форме пули: в США показали сверхмощный электромотоцикл

В США компания Curtiss анонсировала начало испытаний электрического мотоцикла Hades 1, сделанного из обработанного титана, углеродного волокна и алюминия, на начало 2020 года.
Об этом сообщает издание Electric Motorcycles News. В компании также отмечают, что часть деталей будет сделана вручную (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Электрический мотоцикл Curtiss Hades 1
electricmotorcycles.news
Электробайк ценой от $75 тыс. получит аккумулятор мощностью 16,8 кВт*ч с запасом хода в 450 км, что превосходит параметры электрического мотоцикла LiveWire от Harley-Davidson с его аккумулятором на 15,5 кВт*ч.
Электрический мотоцикл Curtiss Hades 1
electricmotorcycles.news
Электрический мотоцикл Curtiss Hades 1
electricmotorcycles.news
Электрический мотоцикл Curtiss Hades 1
electricmotorcycles.news
Электрический мотоцикл Curtiss Hades 1
electricmotorcycles.news
Электрический мотоцикл Curtiss Hades 1
electricmotorcycles.news
Электрический мотоцикл Curtiss Hades 1
electricmotorcycles.news
По предварительным данным, мощность двигателя мотоцикла составит 217 л.с., причем крутящий момент будет передаваться к заднему колесу посредством цепного привода, в отличие столь популярной в современных электробайках ременной передачи.
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