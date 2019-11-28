Електричний літак Alice назвали найкращим винаходом людства за версією TIME

Електричний літак Alice компанії Eviation з Ізраїлю увійшов до списку найкращих винаходів людства за версією журналу TIME.

Про це повідомляється на сайті видання. Журналісти зазначають, що винахід ізраїльських інженерів дозволить "відкрити дорогу для "зеленої" авіації в майбутньому" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Концепт електричного літака Alice time.com

Йдеться про невеликий 11-місний літак (2 члени екіпажу і 9 пасажирів) з максимальною злітною вагою 6350 кг. При цьому Alice є найбільшим і технологічно найдосконалішим з усіх електричних літаків у світі, зазначає видання.

Концепт електричного літака Alice eviation.co

Літак побудований на 95% із композиційних матеріалів і оснащений 3-ма електродвигунами потужністю 350 к.с. (260 кВт) фірми Siemens. Також існує ймовірність використання двигунів Magni250s фірми MagniX потужністю 375 к.с. (280 кВт).

Концепт електричного літака Alice eviation.co

У компанії зазначають, що Alice можна використовувати як аеротаксі і як "ексклюзивний транспорт для топменеджменту". Перша версія використовує літій-іонні акумулятори і здатна долати 1046 км на швидкості 482 км/год. Друга буде оснащена більш енергоємними алюміній-повітряними акумуляторами з літій-полімерним буфер-акумулятором, дальність 1,367 км на швидкості 444 км/год.

Концепт електричного літака Alice eviation.co

Інженери також обіцяють можливість оснащення літака системою безпілотного керування. Орієнтовно, літак вироблятимуть у США.

Концепт електричного літака Alice eviation.co

У разі успіху проєкт Alice може прокласти шлях для великих електричних комерційних літаків. Випробування літака розпочнуть в 2020 році.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Англії авіакомпанія Bye Aerospace і виробник батарей Oxis Energy почали тести паливних елементів нового типу, які можна буде використовувати в електричній авіації майбутнього.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!