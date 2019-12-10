Собрали деньги и потратили: в США потерпел фиаско проект по созданию электроскутеров

В США компания Unicorn собрала деньги для производства электрических самокатов, однако закрылась после того, как потратила деньги инвесторов на рекламу в Facebook и Google.

Об этом сообщает The Verge. Издание отмечает, что компания получила всего 350 заказов.

Электрические самокаты Unicorn osnova.io

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В сообщениях своим клиентам руководство стартапа сообщило, что у них не хватает денег, чтобы доставить даже один электросамокат, цена которого составила $699. Генеральный директор компании Unicorn Ник Эванс отметил, что компания "полностью провалилась как бизнес". По его словам, стартап "распределил издержки неудачи" на своих клиентов, "которые в них поверили", поэтому стоимость заказов возмещать не будут.

В руководстве стартапа отмечают, что Unicorn потратила основную часть средств на маркетинг и рекламу в Facebook и Google. Другую часть денег компания передала партнёру в качестве аванса за производство самокатов, который "вернуть нельзя".

Электрические самокаты Unicorn electrek.co

Глава компании отметил, что они могли бы продолжить принимать заказы и, возможно, смогли бы их выполнить, но решили не рисковать. Эванс также пожаловался на высокую стоимость рекламы, которая "не позволяет создать устойчивый бизнес".

Кроме того, с наступлением зимы компании стало всё сложнее продавать электросамокаты. Сейчас Unicorn планирует продать оставшееся имущество, чтобы хотя бы частично вернуть деньги клиентам, однако Эванс заранее предупредил, что "это маловероятно".

"Меня потрясает, что люди вроде Ника Эванса, которые известны в индустрии, могут действовать таким обманным способом", — отметил один из заказчиков компании Мэтт Фурман. Другой клиент пожаловался, что потратил на два самоката $998 и назвал главу компании "вором".

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