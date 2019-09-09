В Германии предложили запретить электросамокаты и назвали причину

Глава Ассоциации врачей обязательного медицинского страхования Германии Андреас Гассен призвал запретить электронные самокаты из-за опасности для пользователей и окружающих.

Об этом сообщает Spiegel, цитируя опасения чиновника, который уверен, что "запрет поможет предотвратить травмы".

"Электронные скутеры должны быть полностью запрещены, это поможет предотвратить травмы. С медицинской точки зрения они просто слишком опасны, от них нужно избавиться", - уверен Гассен.

По его словам, увеличение количества самокатов привело к повышению числа травм на дорогах.

"Наихудшие опасения сбылись. Везде, где эти машины разъезжают, у нас значительно больше травм. Это начинается со сложных переломов рук и ног и достигает травм головы и смерти. С медицинской точки зрения было безответственно допускать электронные скутеры в Германии", - заявил медик.

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При этом исследователь несчастных случаев Зигфрид Брокманн из Главной ассоциации страховщиков (GdV) опровергает слова Гассена.

"Запрет на электронные скутеры сразу же после их разрешения - это нонсенс. С самого начала было ясно, что аварии могут произойти после легализации электросамокатов. У нас случаются аварии с участием велосипедистов - но никто бы не подумал о том, чтобы запретить их на дороге".

По словам Брокманна, необходимы более строгие меры контроля и более высокие штрафы.

"Слишком много людей, которые ездят парами, или передвигаются на самокате по тротуарам, или ездят пьяными", - утверждает он.

Электрические самокаты были разрешены в Германии с середины июня с максимальным ограничением скорости в 20 км/ч и необходимостью использовать велосипедные дорожки.

Движение по пешеходным дорожкам и в пешеходных зонах для электросамокатов и скутеров запрещено.

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