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10 грудня • оновлено в 13:39
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Зібрали гроші й витратили: у США зазнав фіаско проєкт зі створення електроскутерів

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У США компанія Unicorn зібрала гроші для виробництва електричних самокатів, проте закрилася після того, як витратила кошти інвесторів на рекламу в Facebook і Google.

Про це повідомляє The Verge. Видання зазначає, що компанія отримала всього 350 замовлень.

Електричні самокати Unicorn

Електричні самокати Unicorn

osnova.io

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У повідомленнях своїм клієнтам керівництво стартапу повідомило, що у них не вистачає грошей, щоб доставити навіть один електросамокат, ціна якого склала $699. Генеральний директор компанії Unicorn Нік Еванс заявив, що компанія "повністю провалилася як бізнес". За його словами, стартап "розподілив витрати невдачі" на своїх клієнтів, "які в них повірили", тому вартість замовлень відшкодовувати не будуть.

У керівництві стартапу наголошують, що Unicorn витратила основну частину коштів на маркетинг і рекламу в Facebook і Google. Іншу частину компанія передала партнеру в ролі авансу за виробництво самокатів, який "повернути не можна".

Електричні самокати Unicorn

Електричні самокати Unicorn

electrek.co

Глава компанії запевнив, що вони могли б продовжити приймати замовлення і, можливо, змогли б їх виконати, але вирішили не ризикувати. Еванс також поскаржився на високу вартість реклами, яка "не дозволяє створити стійкий бізнес".

Крім того, з настанням зими компанії стало все складніше продавати електросамокати. Зараз Unicorn планує продати майно, щоб хоча б частково повернути гроші клієнтам, проте Еванс заздалегідь попередив, що "це малоймовірно".

"Мене вражає, що люди на кшталт Ніка Еванса, які відомі в індустрії, можуть діяти в такий обманний спосіб", – зазначив один із замовників компанії Метт Фурман. Інший клієнт поскаржився, що витратив на два самокати $998 і назвав главу компанії "злодієм".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Moby Product з Ірландії показала потужний електричний скутер YX One, створений для пересування по перетятій місцевості.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
США
Тег
електромобілі
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