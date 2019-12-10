Зібрали гроші й витратили: у США зазнав фіаско проєкт зі створення електроскутерів

У США компанія Unicorn зібрала гроші для виробництва електричних самокатів, проте закрилася після того, як витратила кошти інвесторів на рекламу в Facebook і Google.

Про це повідомляє The Verge. Видання зазначає, що компанія отримала всього 350 замовлень.

Електричні самокати Unicorn osnova.io

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У повідомленнях своїм клієнтам керівництво стартапу повідомило, що у них не вистачає грошей, щоб доставити навіть один електросамокат, ціна якого склала $699. Генеральний директор компанії Unicorn Нік Еванс заявив, що компанія "повністю провалилася як бізнес". За його словами, стартап "розподілив витрати невдачі" на своїх клієнтів, "які в них повірили", тому вартість замовлень відшкодовувати не будуть.

У керівництві стартапу наголошують, що Unicorn витратила основну частину коштів на маркетинг і рекламу в Facebook і Google. Іншу частину компанія передала партнеру в ролі авансу за виробництво самокатів, який "повернути не можна".

Електричні самокати Unicorn electrek.co

Глава компанії запевнив, що вони могли б продовжити приймати замовлення і, можливо, змогли б їх виконати, але вирішили не ризикувати. Еванс також поскаржився на високу вартість реклами, яка "не дозволяє створити стійкий бізнес".

Крім того, з настанням зими компанії стало все складніше продавати електросамокати. Зараз Unicorn планує продати майно, щоб хоча б частково повернути гроші клієнтам, проте Еванс заздалегідь попередив, що "це малоймовірно".

"Мене вражає, що люди на кшталт Ніка Еванса, які відомі в індустрії, можуть діяти в такий обманний спосіб", – зазначив один із замовників компанії Метт Фурман. Інший клієнт поскаржився, що витратив на два самокати $998 і назвав главу компанії "злодієм".

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