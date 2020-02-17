Более сотни километров запаса хода: в США началась продажа мощного электровелосипеда

Компания Mountains To Sea в США показала новое поколение своего электрического внедорожного велосипеда R750, запас хода которого можно повысить до 120 км.

Об этом говорится на странице компании на сайте Kickstarter. Создатели байка оснастили его мотором Bafang на 750 Вт, который обеспечивает 80 Нм крутящего момента.

Электрический велосипед R750 kickstarter.com

Производитель предлагает покупателям два варианта шин: для внедорожных путешествий и повседневного использования. Все версии байка в стандартной комплектации оснащаются передней вилкой Mozo с пневмоподвеской, 8-скоростным переключателем Shimano Acera и гидравлическими тормозами от Tektro.

Электрический велосипед R750 kickstarter.com

На каждый R750 устанавливается гелевое сиденье, диодный передней фонарь светимостью 30 люкс и 3,2-дюймовый IPS-дисплей с USB-портом для подзарядки внешних устройств.

В качестве источника питания будет использоваться 48-вольтовая батарея Panasonic одного из трёх типов: от 12,8 А-ч, которая позволит проехать до 56 км до 21 А-ч, которая обеспечит запас хода до 120 км.

Электрический велосипед R750 kickstarter.com

Цвет велосипеда покупатели могут выбрать из четырёх вариантов: оливковый с чёрными надписями, белый с голубыми надписями, чёрный с чёрными или голубыми надписями. Ещё одна возможность кастомизации – опциональный пакет, который включает багажник, крылья и задний фонарь.

Электрический велосипед R750 kickstarter.com

На данный момент R750 второго поколения доступен для предварительного заказа на Kickstarter. В комплектации с аккумулятором наименьшей ёмкости велосипед обойдётся в $1299 без учёта стоимости доставки. За версии с батареями Extended и Long Range придётся заплатить соответственно на $200 и $400 больше.

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