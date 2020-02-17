Більше сотні кілометрів запасу ходу: в США почався продаж потужного електровелосипеда

Компанія Mountains To Sea в США показала нове покоління свого електричного позашляхового велосипеда R750, запас ходу якого можна підвищити до 120 км.

Про це йдеться на сторінці компанії на сайті Kickstarter. Творці байка оснастили його двигуном Bafang на 750 Вт, який забезпечує 80 Нм крутного моменту.

Електричний велосипед R750 kickstarter.com

Виробник пропонує покупцям два варіанти шин: для позашляхових подорожей і повсякденного використання. Всі версії байка в стандартній комплектації оснащуються передньою вилкою Mozo з пневмопідвіскою, 8-швидкісним перемикачем Shimano Acera і гідравлічними гальмами від Tektro.

Електричний велосипед R750 kickstarter.com

На кожен R750 встановлюється гелеве сидіння, діодний передній ліхтар світністю 30 люкс і 3,2-дюймовий IPS-дисплей з USB-портом для заряджання зовнішніх пристроїв.

Як джерело живлення буде використовуватися батарея Panasonic одного з трьох типів: від 12,8 А-ч, яка дозволить проїхати до 56 км до 21 А-ч, яка забезпечить запас ходу до 120 км.

Електричний велосипед R750 kickstarter.com

Колір велосипеда покупці можуть вибрати з чотирьох варіантів: оливковий з чорними написами, білий з блакитними написами, чорний з чорними або блакитними написами. Ще одна можливість кастомізації – опціональний пакет, який включає багажник, крила і задній ліхтар.

Електричний велосипед R750 kickstarter.com

На даний момент R750 другого покоління доступний для попереднього замовлення на Kickstarter. У комплектації з акумулятором найменшою ємності велосипед обійдеться в $1299 без урахування вартості доставки. За версію з батареями Extended і Long Range доведеться заплатити відповідно на $200 і $400 більше.

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