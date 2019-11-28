"Нагадує серфінг": в Ірландії створили агресивний електроскутер для бездоріжжя

Компанія Moby Product із Ірландії показала потужний електричний скутер YX One, створений для пересування по перетятій місцевості.

Про це повідомляє DrivingEco. Автори підкреслюють, що відчуття від керування скутером нагадують серфінг через встановлене на пристрої кермо управління.

Електричний скутер-позашляховик YX One newatlas.com

Триколісний скутер важить майже 20 кг через потужний двигун на 1,5 кВт в задньому колесі та вбудовану батарею, яка дозволяє подолати 60 км на одній зарядці з максимальною швидкістю 40 км/год. Акумулятор можна зарядити до 80% за три години, зазначає видання.

Електричний скутер-позашляховик YX One newatlas.com

Електричний скутер-позашляховик YX One newatlas.com

Під час руху повороти й регуляція швидкості забезпечуються за допомогою нахилу корпусу, завдяки чому скутер може прискорюватися або гальмувати. Для спрощення управління розробники встановили в центральній частині скутера кермо з вбудованим гальмівним важелем.

Електричний скутер-позашляховик YX One newatlas.com

Електричний скутер-позашляховик YX One newatlas.com

Для того, щоб зробити переміщення по перетятій місцевості більш комфортним, скутер оснастили 13-дюймовими колесами й динамічною підвіскою. Також на всіх трьох колесах встановлені дискові гальма.

Електричний скутер-позашляховик YX One newatlas.com

Наразі тривають пілотні випробування електроскутера, компанія планує почати його виробництво у 2020 році. За попереднім замовленням він коштуватиме $1099 на території Європи, згодом за нього проситимуть приблизно $2200.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Hyundai створила електроскутер-трансформер з запасом руху до 20 кілометрів, оснащений системою рекуперативного гальмування і можливістю зарядки від автомобіля.

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