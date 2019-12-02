Бездротові зарядні станції: у Британії електрокари можна буде "заправляти через повітря"

Компанія Connected Curb створила бездротові зарядні станції для електромобілів, які пропонує встановити на території Великобританії.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Індукційні зарядні станції пропонується встановлювати на автостоянках, парковках та інших громадських місцях.

connectedkerb.com Індукційна зарядна станція Connected Curb

У компанії також зазначають, що їхня розробка є доповненням до традиційних зарядних станцій, тому не потребує суттєвих витрат. Крім того, конструкція "панелей" Connected Curb не вимагає глобальних змін міської інфраструктури під час встановлення.

В безконтактних зарядних пристроях, які пропонують встановлювати всередину дорожнього покриття, розташована індукційна котушка, що генерує змінне електромагнітне поле і передає її на котушку в електромобілі. Під час роботи зарядної станції електромагнітне поле перетворюється на електрику, яка використовується для зарядки акумулятора електрокара.

У компанії зазначають, що створення і встановлення мережі станцій Connected Curb почнеться протягом двох місяців на території Великобританії. В інших країнах Європи індукційні станції варто очікувати не раніше ніж на середину 2020 року.

"Індукційні зарядки стануть буденним явищем швидше, ніж ви можете собі уявити. Виробники електромобілів все частіше використовують цю технологію у своїх нових моделях. Індукційна зарядка не поступається традиційній за швидкістю зарядки батарей акумуляторів, однак вона простіша і зручніша у використанні, оскільки не вимагає встановлення громіздких вуличних споруд та кабелів", – заявив виконавчий директор компанії Connected Curb Кріс Пейтман-Джонс.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у США компанія Tesla показала новий тип мобільних зарядних станцій Supercharger, які використовують енергію сховищ енергії Megapack.

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