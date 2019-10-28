Автопілот та шолом віртуальної реальності: Toyota показала електрокар нового покоління E-Racer

Компанія Toyota на Токійському автосалоні показала концепт електромобіля E-Racer, який оснащений шоломом віртуальної реальності, автопілотом та сидіннями з динамічною геометрією.

Про це повідомляє Motor1. Під час презентації голова компанії Акіо Тойода заявив, що їх прототип стане "улюбленим біговим конем світу майбутнього" (для того, щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Toyota E-Racer Showcar motor1.com

Виходячи з зовнішнього вигляду, показаного під час виставки концепту E-Racer, він буде одномісним гіперкаром з відкритим верхом і без лобового скла. Електромобіль зовні нагадує гоночний болід, але при цьому отримає напівавтономну систему допомоги в керуванні.

Концепт електрокара E-racer topgear.com

Концепт електрокара E-racer topgear.com

Розробники також обіцяють систему доповненої реальності, яка буде реалізована в електромобілі за допомогою спеціальних окулярів. На даний момент незрозуміло, чи будуть це окуляри доповненої, або віртуальної реальності, проте в Toyota вже анонсували можливість "перенестися під час їзди на будь-яку гоночну трасу світу".

Концепт електрокара E-racer topgear.com

Концепт електрокара E-racer topgear.com

Представлений на виставці шоукар не має аналогів серед авто Toyota, однак вже дозволяє зробити певні висновки виходячи з розмірів та форми рами. Нажаль, під час виставки розробники не дозволили відвідувачам сідати всередину авто.

Концепт електрокара E-Racer motor1.com

Концепт електрокара E-Racer motor1.com

Концепт електрокара E-Racer motor1.com

Концепт електрокара E-Racer motor1.com

В конце презентации інженери Toyota не повідомили хоча б приблизні технічні характеристики електромобіля. Замість цього вони анонсували функцію "віртуальної підгонки", яка зможе провести вимірювання тіла користувача для підбору гоночного костюма і геометрії сидіння.

Концепт електрокара E-Racer motor1.com

Концепт електрокара E-Racer motor1.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Toyota показала концепт готового до виробництва двомісного електрокара довжиною менше 2,5 метра.

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