Майже всюдихід: у США показали електричний позашляховик Bollinger

У США на автошоу в Лос-Анджелесі відбулася презентація електричних позашляховиків компанії Bollinger B1 і B2.

Про це повідомляє AutoExpress. Відповідно до показників, нові Bollinger можуть скласти конкуренцію навіть армійським спеціальним машинам.

Електричний позашляховик Bollinger electrek.co

Представники компанії озвучили характеристики електричних всюдиходів B1 і B2. Позашляховики отримали два електродвигуни загальною продуктивністю 622 к.с., а до першої "сотні" машини розганяються за 4,5 секунди.

Електричний позашляховик Bollinger electrek.co

Електричний позашляховик Bollinger electrek.co

Електричний позашляховик Bollinger electrek.co

Модель Bollinger B1 являє собою 5-дверний позашляховик, а B2 відрізняється наявністю лише кузова пікапа і іншими габаритами. Слід підкреслити, що обидві версії мають аналогічне технічне оснащенням та інтер'єр.

Електричний позашляховик Bollinger electrek.co

Електричний позашляховик Bollinger electrek.co

Електричний позашляховик Bollinger electrek.co

Електричні позашляховики мають кліренс у 381 мм. Але підвіска дає можливість регулювати дорожній просвіт з метою підвищення позашляхових якостей. Діапазон регулювання – від 254 до 594 мм. Крім того, електромотори отримали 2-ступінчасті редуктори.

Електричний позашляховик Bollinger electrek.co

Електричний позашляховик Bollinger electrek.co

Електричний позашляховик Bollinger electrek.co

Інтер'єр авто не має вишуканого оздоблення й багатого оснащення. Як опція пропонується тільки кондиціонер, аудіосистема, шкіряне рульове колесо і панель, яка оббита за допомогою металевих листів.

Електричний позашляховик Bollinger electrek.co

Електричний позашляховик Bollinger electrek.co

Електричний позашляховик Bollinger electrek.co

Електричний позашляховик Bollinger electrek.co

Запас ходу позашляховиків Bollinger становить 322 км за стандартом EPA. У ролі батареї виступає акумулятор на 120 кВтг. Щоб збільшити дальність ходу, можна зняти деякі кузовні панелі, що дасть можливість зменшити масу електрокара.

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