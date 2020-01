Tesla несподівано відмовилася від "гігафабрик" по всьому світу: що вирішив Ілон Маск

Глава компанії Tesla Ілон Маск повідомив про плани перейменування всіх заводів компанії в новому стилі та відмови від використання терміна "Гігафабрика" (Gigafactory).

Про це він написав у Twitter. Надалі компанія не планує використовувати числовий маркер в якості назви для об'єктів виробничих потужностей.

"Для найменування фабрик ми плануємо використовувати формат "Гіга" разом з найбільш популярним позначенням локації, на якій знаходиться виробництво. Тобто Giga Berlin, Giga Nevada, Giga Shanghai і так далі", – заявив бізнесмен

На даний момент інженерні підрозділи Tesla розміщено в США і Китаї, а заводи компанії розташовано в Сполучених Штатах, Китаї та Німеччині. Перші три виробничі комплекси знаходяться в штатах Каліфорнія, Невада і Нью-Йорк і відомі як Tesla Factory, Gigafactory 1 і Gigafactory 2, відповідно. Завод в Китаї до недавнього часу називався Gigafactory 3, а комплекс на околиці Берліна – Gigafactory 4.

За новим стандартом усі виробництва міститимуть в назві локацію, на якій вони знаходяться. Таким чином, нові позначення будуть наступними: Tesla Giga Nevada, Tesla Giga New York, Tesla Giga Shanghai і так далі.

Going with nomenclature of Giga [most widely understood location name] vs Giga #, so Giga Shanghai, Giga Nevada, Giga New York & Giga Berlin