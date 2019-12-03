Сонячна станція в космосі: Китай назвав дату споруди зухвалого проєкту

Уряд Китаю планує побудувати космічну сонячну електростанцію потужністю 200 МВт до 2035 року.

Про це повідомляє агентство Хinhua з посиланням на заяву Китайської академії космічних технологій (China Academy of Space technology, CAST). Видобуту на станції енергію планують передавати на землю бездротовим способом.

Ілюстрація nuclear.sk

Розташована на орбіті сонячна електростанція буде вловлювати сонячну енергію, потім перетворювати в мікрохвилі або лазерне випромінювання і передавати на поверхню Землі. "Ми сподіваємося на зміцнення міжнародного співробітництва та вчинення науково-технологічних проривів, щоб людство могло якнайшвидшим чином здійснити мрію про необмежену чисту енергію", – зазначив науковий співробітник CAST Ван Лі.

У порівнянні з традиційними джерелами енергії, які в більшій мірі виснажуються і несуть відповідальність за серйозні екологічні проблеми, космічна сонячна енергія є більш ефективною і стійкою. Зокрема, вона є самим надійним рішенням для енергопостачання супутників, а також для постраждалих від стихійного лиха районів планети, сказав Ван Лі.

Для проведення випробувань Китай будує випробувальну базу в районі міста Чунцин на півдні країни. На території станції вчені займуться вивченням технології бездротової передачі енергії і її впливу на навколишнє середовище. Обсяг запланованих капіталовкладень в реалізацію проекту становить $28,4 млн.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Китаї інженери компанії Longi Solar разом з німецьким інститутом TUV Rheinland збільшили рівень видобутку електроенергії на 20% завдяки використанню експериментальних сонячних панелей.

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