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3 грудня • оновлено в 06:47
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/ Зелена енергія та новини екології

Сонячна станція в космосі: Китай назвав дату споруди зухвалого проєкту

1.4т
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Уряд Китаю планує побудувати космічну сонячну електростанцію потужністю 200 МВт до 2035 року.

Про це повідомляє агентство Хinhua з посиланням на заяву Китайської академії космічних технологій (China Academy of Space technology, CAST). Видобуту на станції енергію планують передавати на землю бездротовим способом.

Ілюстрація

Ілюстрація

nuclear.sk

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Розташована на орбіті сонячна електростанція буде вловлювати сонячну енергію, потім перетворювати в мікрохвилі або лазерне випромінювання і передавати на поверхню Землі. "Ми сподіваємося на зміцнення міжнародного співробітництва та вчинення науково-технологічних проривів, щоб людство могло якнайшвидшим чином здійснити мрію про необмежену чисту енергію", – зазначив науковий співробітник CAST Ван Лі.

У порівнянні з традиційними джерелами енергії, які в більшій мірі виснажуються і несуть відповідальність за серйозні екологічні проблеми, космічна сонячна енергія є більш ефективною і стійкою. Зокрема, вона є самим надійним рішенням для енергопостачання супутників, а також для постраждалих від стихійного лиха районів планети, сказав Ван Лі.

Для проведення випробувань Китай будує випробувальну базу в районі міста Чунцин на півдні країни. На території станції вчені займуться вивченням технології бездротової передачі енергії і її впливу на навколишнє середовище. Обсяг запланованих капіталовкладень в реалізацію проекту становить $28,4 млн.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Китаї інженери компанії Longi Solar разом з німецьким інститутом TUV Rheinland збільшили рівень видобутку електроенергії на 20% завдяки використанню експериментальних сонячних панелей.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Сонячні панелі
Місце
Китай
Теги
Альтернативна енергетика відновлювальна енергія Green Oboz
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Мотор Сич"?
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
Он Алекс, ну ващето от туда уже старты были.
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Он Алекс
Он Алекс
Ще не вмерла, позорный космодром. Восточный, который не могут достроить, потому что воруют миллиардами ?
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