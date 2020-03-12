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12 марта • обновлено в 11:25
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/ Солнечная энергетика

Японские ученые создали уникальные солнечные паруса

1.6т
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Компания Eco Marine Power в Японии создала телескопические фотоэлектрические паруса EnergySail для кораблей, которые позволяют добывать энергию солнца для получения электричества в море.

Об этом сообщает Seatrade Maritime News. Ожидается, что установка выдвижных парусов с фотоэлементами на судно начнется уже в 2020 году.

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seatrade-maritime.com

"Это обновленная версия опытного образца, которая является частью общей системы использования возобновляемых источников энергии для судов – Aquarius MRE, также разработанной Eco Marine Power", – говорится в сообщении пресс-службы компании.

Технология "солнечных" парусов EnergySail использует фотоэлектрические панели для добычи энергии с нулевым уровнем выбросов. На данный момент производитель не сообщает, какого типа панели планируется использовать для создания "парусов", поскольку от выбора технологии существенно зависит мощностью и функциональность итогового устройства. Также пока неизвестна мощность установок.

Высота выдвижных парусов составляет 6 м. Конструкция парусов позволяет модернизировать их в течение всего периода эксплуатации судна с учетом будущих технологий.

"Мы несколько лет работали над тем, чтобы протестировать прототип EnergySail и ввести эту систему в коммерческую эксплуатацию. Мы сфокусировались на том, чтобы это была рентабельная установка. Это еще один шаг к нулевым выбросам в судоходстве", – отмечают в компании.

Ранее OBOZREVATEL писал, как компания Energy Observer во Франции показала проект катамарана, который работает на водороде, а также оснащен солнечными панелями и ветрогенераторами.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Солнечные панели
Место
Япония
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия
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Комментарии на сайте не модерированы
Emа Ol
Emа Ol
Найцікавіше те, що так воно і буде. Якщо японці за щось беруться, то завжди доводять до логічного кінця.
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