Японські вчені створили унікальні сонячні вітрила

Компанія Eco Marine Power в Японії створила телескопічні фотоелектричні вітрила EnergySail для кораблів, які дозволяють добувати енергію сонця для отримання електрики в морі.

Про це повідомляє Seatrade Maritime News. Очікується, що установка висувних вітрил з фотоелементами на судно почнеться вже в 2020 році.

seatrade-maritime.com

"Це оновлена версія дослідного зразка, яка є частиною загальної системи використання поновлюваних джерел енергії для судів – Aquarius MRE, також розробленої Eco Marine Power", – йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

Технологія "сонячних" вітрил EnergySail використовує фотоелектричні панелі для видобутку енергії з нульовим рівнем викидів. На даний момент виробник не повідомляє, якого типу панелі планується використовувати для створення "вітрил", оскільки від вибору технології істотно залежить потужність та функціональність пристрою. Також поки невідома потужність установок.

Висота висувних вітрил становить 6 м. Конструкція вітрил дозволяє модернізувати їх протягом всього періоду експлуатації судна з урахуванням майбутніх технологій.

"Ми кілька років працювали над тим, щоб протестувати прототип EnergySail і ввести цю систему в комерційну експлуатацію. Ми сфокусувалися на тому, щоб це була рентабельна установка. Це ще один крок до нульових викидів в судноплавстві", – відзначають в компанії.

Раніше OBOZREVATEL писав, як компанія Energy Observer у Франції показала проект катамарана, який працює на водні, а також оснащений сонячними панелями і вітрогенераторами.

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