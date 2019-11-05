Постріл із космосу: військові США розробляють технологію на енергії сонця

Вчені з науково-дослідної лабораторії (AFRL) військово-повітряних сил США на замовлення Пентагону створять на орбіті Землі систему бездротової передачі енергії сонця.

Про це повідомляється на сайті лабораторії. Вчені наголошують, що метою розробки є створення космічних апаратів, які перетворюватимуть енергію сонця на радіочастоти та відправлятимуть на Землю.

afresearchlab.com

"Енергетика є стратегічним чинником та потенційною вразливістю для нашої країни і нашого Міністерства оборони. Щоб забезпечити успіх військових місій, ми повинні мати необхідну енергію у потрібному місці і в потрібний час", – заявив глава Управління космічних апаратів лабораторії AFRL, полковник ВПС США Ерік Фельтен.

Проєкт, у рамках якого відбудуться дослідження, називали Space Solar Power Incremental Demonstrations and Research (SSPIDR). Вчені планують оснащувати космічні апарати сонячними елементами, які накопичуватимуть енергію та передаватимуть на Землю у вигляді радіочастотного випромінювання. Завдяки цьому військові планують отримати безперебійне джерело енергії в районах без інших джерел електроенергії.

У лабораторії зазначають, що процес розробки відбудеться разом із військово-промисловою компанією Northrop Grumman Corporation. Фахівці AFRL займуться розробкою і демонстрацією ключових елементів технології, а Northrop Grunman візьме на себе виробництво обладнання для випробувань.

На розробку обладнання виділено $100 млн. При цьому військові не повідомляють про терміни реалізації проєкту.

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