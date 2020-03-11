В Японии начнут спасать людей от глобального потепления с помощью энергии солнца

В Японии авторы проекта Cool Tree Lite начали размещать на улицах крупных мегаполисов деревянные конструкции, которые создают искусственную прохладу и позволяют отдохнуть всем желающим.

Конструкции используют солнечные панели для питания системы охлаждения, пишет профильный портал PV Magasine. В консорциум вошли компании Nikken Sekkei, Meiken Lamwood, Murata Manufacturing и Koei, отмечает издание.

Искусственные "деревья" Cool Tree Lite pv-magazine.com

Деревянные беседки Cool Tree Lite состоят из широкого деревянного основания, скамеек из кипарисового дерева и широкой крыши, которая создает рассеянную тень. На беседке расположены две солнечные панели для зарядки аккумулятора, питающего охлаждающие устройства в зоне отдыха.

В решетчатую крышу сооружения, блокирующую прямой солнечный свет, вмонтированы распылители воды. В жаркое время они увлажняют окружающий воздух и создают ощущение прохлады.

Модульное сооружение целиком состоит из скрепленных болтами деревянных балок. Его можно быстро разобрать и собрать в другом месте, не привязываясь к конкретной локации, подчеркивают разработчики

Благодаря наличию солнечных батарей, системы Cool Tree Lite полностью автономны и не зависят от внешних источников энергии. Кроме того, встроенные аккумуляторы позволяют зарядить телефон даже ночью.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Японии компания Toyota анонсировала строительство экспериментального города Woven City, который будет работать на водородном топливе.

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